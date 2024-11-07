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Долар подешевшав після чотириденного зростання

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3589 грн за 1 долар (-0,0973 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,5642 гривень за 1 євро (+0,2268 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 8 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,60 гривень.

Міжнародні резерви

Міжнародні резерви України скоротилися за жовтень на 6,0% (на 2,324 млрд доларів) до 36,578 млрд доларів. Резерви падають другий місяць поспіль.

Однак НБУ у жовтні покращив прогноз щодо міжнародних резервів України у 2024 році до 43,6 млрд доларів.

НБУ очікує, що до кінця року Україна отримає 15 млрд доларів міжнародної допомоги.

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