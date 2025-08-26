Доллар подешевел после беспрецедентного решения Трампа

Президент США Дональд Трамп инициировал увольнение члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук после обвинений в фальсификации ипотечных документов.

В письме, опубликованном в Truth Social, Трамп заявил о наличии "достаточных оснований" для увольнения.

Кук стала первой чернокожей женщиной в Совете управляющих ФРС. В ответ она заявила, что Трамп не имеет полномочий для ее увольнения и не собирается уходить с должности. Ее адвокат отметил, что будут предприняты все необходимые меры для предотвращения "незаконного действия" президента.

Реакция рынков была заметна: долларовый индекс упал на 0,3%, а золото подорожало на 0,6%. После заявлений Кук о намерении остаться в должности доллар частично восстановил позиции, а золото скорректировалось.

Основания для увольнения и аргументы Трампа

Трамп обвинил Кук в ложных заявлениях по ипотечным кредитам на два объекта недвижимости - в Мичигане и Джорджии, где она указывала их как основное место проживания для получения льготных условий кредита.

Президент подчеркнул, что "минимум, о котором идет речь, демонстрирует грубую халатность в финансовых сделках, ставящую под сомнение опыт и надежность Кук как регулятора".

По словам Трампа, американцы должны быть уверены в честности членов ФРС. "В свете обманных и возможных преступных действий в финансовом вопросе, я и граждане США не можем иметь доверия к вашей честности", - написал он в письме.

Опасения за независимость ФРС

Увольнение Кук, назначенной Джо Байденом в 2022 году, открыло бы Трампу возможность обеспечить большинство на Совете из семи человек. Ее срок должен был завершиться в 2038 году. ФРС отказалась от комментариев.

Аарон Клайн из Brookings Institution отметил: "Это удар по независимости ФРС. Трамп заявляет, что ФРС будет делать то, что он хочет, любыми способами".

Экономисты предупреждают, что изменение восприятия независимости центрального банка может повлиять на кредитный рейтинг США.

S&P Global Ratings ранее отмечало, что политические события, влияющие на работу американских институтов или независимость ФРС, могут оказать давление на рейтинг США на уровне AA+.

В этом году Трамп и Белый дом неустанно нападают на ФРС, утверждая, что высокие процентные ставки увеличивают расходы правительства на финансирование и наносят ущерб рынку жилья.

Однако решение об увольнении Кук создает условия для потенциальной судебной тяжбы, которая станет неизведанной территорией для ФРС.

В своем постановлении, вынесенном ранее в этом году, Верховный суд дал понять, что защитит центральный банк от произвольных увольнений членов советов директоров, подобных тем, которые Трамп применял в других независимых федеральных агентствах.