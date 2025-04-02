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Доллар подешевел до минимума с октября прошлого года: какие курсы в обменниках

Украина, Среда 02 апреля 2025 10:03
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Доллар подешевел до минимума с октября прошлого года: какие курсы в обменниках Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 45,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,30 гривен.

Таким образом, курс доллара упал до минимума с октября 2024 года, когда доллар был на этом уровне.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,25-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет пятый день подряд.

Официальный курс на 2 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,373 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн).

Официальный курс евро составит 44,6084 гривен за 1 евро (-0,2194 грн).

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует о снижении спроса на наличную валюту.

По данным НБУ, население Украины в марте 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,625 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,345 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 720 млн долларов.

Объем чистой покупки упал на 24,9% по сравнению с февралем.

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