Украинцы за последний месяц резко сократили покупку долларов в банках

Спрос на валюту в Украине продолжает снижаться. Украинцы покупают все меньше долларов в банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Население Украины в марте 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,625 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,345 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 720 млн долларов.

Объем покупки упал на 24,9% по сравнению с февралем.

Всего с начала года украинцы купили в банках 3,158 млрд долларов.

Курс доллара в марте

Курс доллара на наличном рынке в марте колебался ниже уровня 42 гривен. В итоге за месяц доллар подешевел на 15 копеек до 41,70 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал на 10 копеек до 41,40 грн/доллар.

В течение марта официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,20-41,70 грн/доллар. В итоге за март курс доллара упал на 4 копейки - с 41,51 грн/доллар до 41,47 грн/доллар. Доллар дешевеет третий месяц подряд.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в прошлом году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,7 трлн гривен).

За февраль объем валюты вне банков оценен в 1,2 млрд долларов (в прошлом году - 1,4 млрд долларов).