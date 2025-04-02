ua en ru
Ср, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар подешевшав до мінімуму з жовтня минулого року: які курси в обмінниках

Україна, Середа 02 квітня 2025 10:03
UA EN RU
Долар подешевшав до мінімуму з жовтня минулого року: які курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 44,30 гривень.

Таким чином, курс долара впав до мінімуму з жовтня 2024 року, коли долар був на цьому рівні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,25-41,29 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає п'ятий день поспіль.

Офіційний курс на 2 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,373 гривень за 1 долар (-0,0498 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,6084 гривень за 1 євро (-0,2194 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зниження попиту на готівкову валюту.

За даними НБУ, населення України в березні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,625 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,345 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 720 млн доларів.

Обсяг чистої купівлі впав на 24,9% порівняно з лютим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Наступ РФ у Курській області: що відбувається, оновлена карта
Наступ РФ у Курській області: що відбувається, оновлена карта
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту