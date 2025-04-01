Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет пятый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 2 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,373 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,6084 гривен за 1 евро (-0,2194 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,31-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,60 гривен.

Комментарий НБУ

В НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой.

По словам главы НБУ Андрея Пышного "здесь точно нет места для беспокойства". Режим управляемой гибкости курса работает эффективно: обменный курс движется в обе стороны, воспринимая рыночные тенденции спроса и предложения, добавил он.