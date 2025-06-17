Украина в этом году может накопить рекордные запасы валюты, - НБУ
Скорейшее получение международной помощи поможет Украине накопить рекордные запасы валюты. Это позволит НБУ поддерживать стабильность на рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.
Как отметили в НБУ, за первые пять месяцев 2025 года Украина получила почти 18 млрд долларов внешней помощи в форме льготных кредитов и грантов. До конца года этот объем может вырасти до 55 млрд долларов.
"Это произойдет прежде всего благодаря ускоренному поступлению траншей по механизму ERA, а также получению запланированной поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility", - говорится в отчете.
В НБУ заявили, что более быстрое поступление средств от партнеров позволяет наращивать международные резервы. В начале июня они составляли 44,5 млрд долларов, прогноз НБУ на конец года - около 58 млрд долларов.
"Оба показателя заметно превышают необходимый их уровень по композитному критерию МВФ. В то же время накопленный в этом году уровень резервов ожидаемо снизится в дальнейшем. Он позволит покрывать потребности валютного рынка в последующие годы, когда объемы помощи могут сократиться", - отметили в НБУ.
Ситуация на рынке
В первом полугодии НБУ продолжал компенсировать структурный дефицит валюты на рынке. Чистый спрос на валюту за первые пять месяцев года вырос по сравнению с объемами год назад. Его подпитывают потребности сектора обороны и импорт газа, отметили в НБУ.
Кроме того, ситуативно рос спрос населения на валюту, однако давление этого фактора в последнее время ослабло. Чистая покупка валюты со стороны физических лиц в апреле-мае 2025 года была на самых низких уровнях с августа 2023 года.
"НБУ и в дальнейшем способен обеспечивать надлежащую работу валютного рынка", - говорится в отчете.
Прогноз НБУ
НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.
Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.
Однако, из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47-49 млрд долларов в 2026-2027 годах.
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