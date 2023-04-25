Доллар подешевел: актуальные курсы валюту в Украине на 25 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,85 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,60 грн (37,75 - 24 апреля)

продажа - 38,20 грн (38,35 - 24 апреля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 41,05 грн (41,10 грн - 24 апреля),

продажа - 41,85 грн (41,90 - 24 апреля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,40 грн (8,40 - 24 апреля),

продажа - 8,90 грн (8,90 - 24 апреля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 25 апреля составляет 40,2291 гривен за евро (+0,0786 гривен).