Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 25 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,85 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,60 грн (37,75 – 24 квітня)

продаж – 38,20 грн (38,35 – 24 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,05 грн (41,10 грн – 24 квітня),

продаж – 41,85 грн (41,90 – 24 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 24 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 24 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 25 квітня становить 40,2291 грн. за євро (+0,0786 грн.).