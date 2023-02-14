Доллар начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 14 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 14 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,15 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,55 грн (39,50 - 13 февраля)
- продажа - 40,15 грн (40,10 - 13 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,95 грн (41,90 - 13 февраля),
- продажа - 42,90 грн (42,85 - 13 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 13 февраля),
- продажа - 9,15 грн (9,15 - 13 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 14 февраля составляет 39,0973 гривен за евро (+0,0329 грн).
Напомним, согласно Индексу Биг-Мака, в январе 2023 года курс гривны по покупательной способности должен быть на уровне 17,16 грн/доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.