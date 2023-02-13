Индекс Биг-Мака: сколько в Украине должен стоить доллар
Украинская гривна опустилась на четвертое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. Год назад гривна находилась на шестом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания The Economist за январь 2023 года.
Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 92 гривен, в то время как в США - 5,36 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 53,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,92 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 17,16 грн/доллар.
Самыми недооцененными валютами мира в январе 2023 года являются денежные единицы Египта, Индонезии и Тайваня.
Переоцененными валютами являются только швейцарский франк (на 35,4%), уругвайский песо (на 27,8%), норвежская крона (на 22,9%), шведская крона (на 4,8%), датская крона (на 0,9%).
Отметим, в июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, поскольку Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения. После этого рестораны McDonald's начали открываться в Украине.
Вместе с тем, российский рубль по-прежнему отсутствует в индексе, поскольку McDonald's ушел с территории РФ.
Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.