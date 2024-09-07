Чего ждать от курса доллара на следующей неделе: прогноз банкира

На валютном рынке, несмотря на возможное инфляционное, энергетическое и военное давление, вряд ли возможно "курсовая сумятица". Основные изменения будут происходить в новых коридорах, а это 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро (межбанк), 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро (наличный рынок).

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"В то же время мы не исключаем, что такая стабильность будет достигаться именно регулированием: в случае необходимости регулятор достаточно оперативно может вмешаться и увеличить объем интервенций (например, в случае существенного роста спроса). Однако такие изменения - являются составляющей режима "управляемой гибкости": свободное курсообразование мягко корректируется Нацбанком с целью установления равновесия между спросом и предложением", - сказал он.

По его словам, как это происходит в течение года, любые текущие изменения не будут выходить за пределы установившейся системы: восходящий тренд обязательно сменится нисходящим, текущие курсовые разногласия будут в прямом смысле мелочными.

"На наш взгляд, учитывая обстоятельства (экономические, военные) сентябрь является очень важным месяцем для валютного рынка. Именно поэтому на уровне оживления в лагере покупателей валюты, курсовые стремительные и неконтролируемые изменения маловероятны", - добавил банкир.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка с 9 по 15 сентября будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, несмотря на определенные эмоциональные и военные преграды, ситуация на валютном рынке не претерпевает глобальных изменений: курсовые колебания будут слишком похожи на прошедшую неделю. Конечно, сейчас трудно учесть все обстоятельства, которые тем или иным образом могут повлиять на курсовые показатели. Однако, как это было ранее, любые угрозы могут быть обезврежены действиями Нацбанка", - констатировал Лесовой.