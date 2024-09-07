ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чего ждать от курса доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Украина, Суббота 07 сентября 2024 08:15
UA EN RU
Чего ждать от курса доллара на следующей неделе: прогноз банкира Фото: курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,8 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На валютном рынке, несмотря на возможное инфляционное, энергетическое и военное давление, вряд ли возможно "курсовая сумятица". Основные изменения будут происходить в новых коридорах, а это 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро (межбанк), 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро (наличный рынок).

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"В то же время мы не исключаем, что такая стабильность будет достигаться именно регулированием: в случае необходимости регулятор достаточно оперативно может вмешаться и увеличить объем интервенций (например, в случае существенного роста спроса). Однако такие изменения - являются составляющей режима "управляемой гибкости": свободное курсообразование мягко корректируется Нацбанком с целью установления равновесия между спросом и предложением", - сказал он.

По его словам, как это происходит в течение года, любые текущие изменения не будут выходить за пределы установившейся системы: восходящий тренд обязательно сменится нисходящим, текущие курсовые разногласия будут в прямом смысле мелочными.

"На наш взгляд, учитывая обстоятельства (экономические, военные) сентябрь является очень важным месяцем для валютного рынка. Именно поэтому на уровне оживления в лагере покупателей валюты, курсовые стремительные и неконтролируемые изменения маловероятны", - добавил банкир.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка с 9 по 15 сентября будут следующими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, несмотря на определенные эмоциональные и военные преграды, ситуация на валютном рынке не претерпевает глобальных изменений: курсовые колебания будут слишком похожи на прошедшую неделю. Конечно, сейчас трудно учесть все обстоятельства, которые тем или иным образом могут повлиять на курсовые показатели. Однако, как это было ранее, любые угрозы могут быть обезврежены действиями Нацбанка", - констатировал Лесовой.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября снизил курс доллара до 41,01 грн/доллар минимума за последний месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Силы ПВО уничтожили все "Шахеды", которые направлялись в сторону Киева, - КГВА
Силы ПВО уничтожили все "Шахеды", которые направлялись в сторону Киева, - КГВА
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине