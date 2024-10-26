ua en ru
Сб, 26 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банкир дал прогноз курса доллара на конец октября

Украина, Суббота 26 октября 2024 08:08
UA EN RU
Банкир дал прогноз курса доллара на конец октября Фото: курс доллара в конце октября прогнозируется на уровне 41,3-41,5 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Октябрь завершится достаточно ожидаемо и прогнозируемо: на валютном рынке сохранится баланс между спросом и предложением. То есть, Нацбанк продолжит точечно регулировать это соотношение, проводя валютные интервенции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его прогнозу, другие системные признаки валютного рынка не изменятся: речь идет об амплитуде еженедельных колебаний, шаге ежедневных изменений, курсовой разнице между наличным рынком и межбанком и т.д.

"Но мы ожидаем, что по состоянию на 31 октября официальный курс может достичь отметки в 41,3-41,5 грн/доллар, то есть за период с сентября по октябрь включительно курс американской валюты вырастет в среднем на 1%", - сказал Лесовой.

Кроме того, будет действовать режим "управляемой гибкости", который сохраняет за Нацбанком возможность оперативного вмешательства с целью "коррекции" соотношения спроса и предложения, поэтому еще отражается на курсовых показателях, которые могут как снижаться, так и расти, однако с медленным движением вверх, заметным только в сопоставлении показателей 2-3 недели, добавил банкир.

Прогноз курса

Лесовой прогнозирует, что основные характеристики рынка валют с 28 октября по 3 ноября будут следующими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,5 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, последние дни октября и первые дни ноября будут весьма инерционными: каких-то неожиданных событий произойти не должно. Вместо этого курсовые показатели день за днем будут медленно расти, но такой рост из-за инфляции можно считать объективным и в меру прогнозируемым. Ведь на конец года" курс американской валюты может достичь "границы" в 42 грн", - отметил Лесовой.

Напомним, официальный курс доллара почти не изменился за последнюю неделю. НБУ установил на 21 октября 2024 курс на уровне 41,31 грн/доллар, что на 8 копеек выше, чем неделей ранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
ВСУ восстановили позиции в Торецке и возле Часова Яра: карты ISW
ВСУ восстановили позиции в Торецке и возле Часова Яра: карты ISW
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция