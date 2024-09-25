Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта немного подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 45,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.

Официальный курс на 26 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3744 гривен за 1 доллар (+0,0177 грн).

Курс евро составит 46,0414 гривен за 1 евро (0,0486 грн).