Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 25 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,60 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 45,80 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів зниження.
Офіційний курс на 26 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3744 грн за 1 долар (+0,0177 грн).
Курс євро становитиме 46,0414 гривень за 1 євро (0,0486 грн).