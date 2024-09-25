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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Україна, Середа 25 вересня 2024 10:44
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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 25 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 45,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів зниження.

Офіційний курс на 26 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3744 грн за 1 долар (+0,0177 грн).

Курс євро становитиме 46,0414 гривень за 1 євро (0,0486 грн).

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