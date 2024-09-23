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НБУ снова повысил курс доллара

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 15:44
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НБУ снова повысил курс доллара Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3567 гривен за 1 доллар (+0,0086 грн).

НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,9928 гривен за 1 евро (-0,1558 грн).

НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,40-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова повысил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, сейчас стремительные курсовые изменения маловероятны.

Банкир прогнозирует курс на уровне 41,3 грн/доллар к концу сентября и не исключает дальнейшую девальвацию в октябре.

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