Каким будет курс доллара в середине августа: прогноз банкира
Еще одна неделя августа пройдет в относительном покое: курсовые колебания вряд ли будут пересекать границы нового августовского коридора в 40,7-41,7 грн/доллар. К тому же, основные валютные изменения будут мелкими и не будут выбиваться за привычную систему валютных колебаний.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"По-прежнему конъюнктура рынка будет предусматривать периодическое изменение векторов с восходящего на нисходящее и наоборот. Однако, если внимательно присмотреться к курсовой динамике, то станет понятно, что на межбанке максимальный шаг курсовых изменений не превышает 0,2-0,3 грн, а на наличном рынке - 0,5 грн. То есть рынок не двигается скачками ни вверх, ни вниз, а все изменения достаточно вялые и тенденциозные", - сказал он.
Лесовой ожидает, что осенью ожидается оживление на рынке и более значительные изменения курса. По его словам, главная причина ожидаемых изменений на валютном рынке – это влияние инфляции. К примеру, промышленная инфляция уже достигла 14%, продовольственные товары могут подорожать не менее чем на 10%.
"Конечно, пока еще рано говорить, какая же курсовая динамика нас ожидает в сентябре, однако можно предположить, что незначительными шагами, медленно курсовые показатели будут расти до новых и прогнозируемых пределов допустимых колебаний 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро (напомню, что на конец года в бюджете заложен курс в 42,1 грн/доллар). Главный вопрос остается открытым: когда именно курсовые показатели достигнут своего прогнозируемого пика", - добавил банкир.
Прогноз курса
Банкир прогнозирует, что ситуация на валютном рынке в течение 12-18 августа будет такой:
- Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40,7-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке – 40,7-42 грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро /евро.
- Шаг ежедневных курсовых изменений: до 0,2–0,3 грн (межбанк), до 0,3–0,5 грн (в комбанках), до 0,5 грн (в обменных пунктах).
- В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
- Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара почти не изменился. НБУ установил на 12 августа официальный курс на уровне 41,11, что на 11 копеек ниже недели назад (41,22 грн/доллар).