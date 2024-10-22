Курс доллара растет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3313 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7081 гривен за 1 евро (-0,1049 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,30-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, для валютного рынка оптимальным является именно режим управляемой курсовой гибкости. Он дал возможность вернуть обменному курсу роль инструмента макроэкономической политики и поглотителя шоков.

"Безусловно, режим плавающего курсообразования лучше для экономики и финансовой системы. Но только при условии, если страна не функционирует в условиях полномасштабной войны, что порождает ситуацию с хроническим чистым спросом на валюту со стороны частного сектора", - сказал он.