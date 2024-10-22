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Курс доллара растет второй день подряд

Украина, Вторник 22 октября 2024 15:59
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Курс доллара растет второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3313 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн).

Курс доллара растет второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7081 гривен за 1 евро (-0,1049 грн).

Курс доллара растет второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,30-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара растет второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, для валютного рынка оптимальным является именно режим управляемой курсовой гибкости. Он дал возможность вернуть обменному курсу роль инструмента макроэкономической политики и поглотителя шоков.

"Безусловно, режим плавающего курсообразования лучше для экономики и финансовой системы. Но только при условии, если страна не функционирует в условиях полномасштабной войны, что порождает ситуацию с хроническим чистым спросом на валюту со стороны частного сектора", - сказал он.

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