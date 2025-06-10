ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар пошел вверх: обменники обновили курсы валют

Украина, Вторник 10 июня 2025 10:05
UA EN RU
Доллар пошел вверх: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос вслед за ростом на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
DAILY
За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом