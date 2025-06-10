Доллар пошел вверх: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос вслед за ростом на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).