Долар пішов угору: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України зріс слідом за зростанням на міжбанку. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 47,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 46,95 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4919 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).