Доллар пошел вверх: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,30 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 45,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,80 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после минимума с начала сентября 2024 года.

Официальный курс на 9 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,174 гривен за 1 доллар (+0,0933 грн).

Официальный курс евро составит 45,0258 гривен за 1 евро (-0,0274 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус Банка, ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной из-за эффективной монетарной политики НБУ, направленной на укрепление национальной валюты.

"Ожидается, что колебания курса американской валюты в течение следующих 3 месяцев будут достаточно умеренными. Вполне возможно, что к концу июня рост курса доллара не превысит 1-3% - то есть официальный курс будет колебаться в пределах 41,8-42,8 грн/доллар", - сказал он.