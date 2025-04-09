Долар пішов угору: обмінні пункти виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,30 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 45,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 гривень, євро по 44,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після мінімуму з початку вересня 2024 року.

Офіційний курс на 9 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,174 гривень за 1 долар (+0,0933 грн).

Офіційний курс євро складе 45,0258 гривень за 1 євро (-0,0274 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною через ефективну монетарну політику НБУ, спрямовану на зміцнення національної валюти.

"Очікується, що коливання курсу американської валюти протягом наступних 3 місяців будуть досить помірними. Цілком можливо, що до кінця червня зростання курсу долара не перевищить 1-3% - тобто офіційний курс коливатиметься в межах 41,8-42,8 грн/долар", - сказав він.