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Доллар обновил первый максимум в этом году: НБУ установил курс на 6 января

Украина, Пятница 03 января 2025 15:55
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Доллар обновил первый максимум в этом году: НБУ установил курс на 6 января Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил первый исторический максимум в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0889 гривен за 1 доллар (+0,0504 грн).

Предыдущий максимум был 31 декабря 2024 года - 42,039 гривен за 1 доллар.

Доллар обновил первый максимум в этом году: НБУ установил курс на 6 января

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,3347 гривен за 1 евро (-0,0406 грн).

Доллар обновил первый максимум в этом году: НБУ установил курс на 6 января

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 42,11-42,14 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар обновил первый максимум в этом году: НБУ установил курс на 6 января

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины в 2025 году обеспечит "устойчивость" валютного рынка.

Пышный напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов относительно валютного курса, и в очередной раз отметил, что курс, "определенный государственным бюджетом, не является для Национального банка целью и никогда не был".

"Не ждите от нас, что гривна полетит в космос", - сказал глава НБУ.

В госбюджете на 2025 год заложен средний курс 45 гривен за доллар.

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