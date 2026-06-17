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Доллар прекратил падение: курс НБУ на 18 июня и что нужно знать об обмене валют

17:00 17.06.2026 Ср
2 мин
Как изменились официальные курсы валют перед окончанием рабочей недели
aimg Анастасия Мацепа
Доллар прекратил падение: курс НБУ на 18 июня и что нужно знать об обмене валют Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 18 июня (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины в четверг, 18 июня, незначительно повысил официальный курс доллара, тогда как евро после нескольких дней колебаний немного подешевел.

Какие курсы установил регулятор и что нужно знать украинцам об обмене валюты – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар вырос: официальный курс повысился до 44,80 грн (+2 коп.).
  • Евро подешевел: официальный курс снизился до 51,93 грн (-1 коп.).
  • Колебания остаются минимальными: обе валюты продолжают двигаться в пределах нескольких копеек.
  • Отменить обмен можно: в течение 15 минут после операции при наличии квитанции.
  • Правило НБУ: возможность обратного обмена предусмотрена постановлением № 2.

Курс валют НБУ

НБУустановил официальный курс доллара на уровне 44,80 гривны, что на 2 копейки больше, чем днем ранее (44,78 грн).

В то же время официальный курс евро незначительно снизился – до 51,93 гривны, или на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем (51,94 грн).

Таким образом, после незначительного укрепления гривны по отношению к доллару накануне американская валюта вновь вернулась к росту, тогда как евро скорректировался вниз.

Доллар прекратил падение: курс НБУ на 18 июня и что нужно знать об обмене валют

Курс валют НБУ на 18 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Можно ли отменить обмен валюты?

В НБУнапомнили, что украинцы могут отменить валютно-обменную операцию, если после обмена передумали.

Для этого необходимо обратиться в тот же пункт обмена или банк в течение 15 минут после проведения операции и предъявить квитанцию или другой расчетный документ.

Такое право предусмотрено постановлением правления НБУ № 2 ''Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями''.

Это правило распространяется именно на обратную валютно-обменную операцию и помогает защитить потребителей в случаях, когда решение об обмене было принято поспешно.

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