Доллар падает, евро держит позиции: курс на 7 апреля и за какие гривны валюту не купить

Нацбанк снизил курс доллара на завтра, 7 апреля. Американская валюта потеряет в цене 7 копеек и будет стоить 43,58 гривны.

Евро же завтра прибавит в цене лишь одну копейку. Курс на 7 апреля - 50,32 гривен.

Фото: курс валют на 7 апреля (инфографика РБК-Украина)

Когда банки имеют право не принимать гривны

Как отмечается на сайте НБУ, кассиры банков и представители других компаний имеют законное право отказать в приеме определенных банкнот и монет. Согласно действующим правилам, существуют конкретные случаи, когда деньги не примут.

Какие купюры не примут:

Значительно поврежденные: Банкноты, пострадавшие от огня, воды, жидкостей или химикатов, если их площадь при обработке может стать меньше 55% от первоначального размера.

Важно: Если несколько купюр склеились между собой, не пытайтесь разделить их самостоятельно.

Опасно загрязненные: Деньги, на которых есть химические, радиоактивные или токсичные вещества, которые могут навредить здоровью человека.

Как обменять такие деньги?

Для обмена сильно поврежденных или загрязненных купюр действуют особые условия:

Куда обращаться: Физические и юридические лица должны обращаться напрямую в территориальные подразделения НБУ.

Необходимые документы: Если банкноты загрязнены химикатами или радиацией, обязательно нужна справка о проведении дезинфекции или дезактивации от специализированного учреждения.

Процедура: Подразделения Нацбанка принимают решение об обмене сразу в присутствии клиента или забирают деньги на исследование по специальному заявлению.