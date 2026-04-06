RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар падает, евро держит позиции: курс на 7 апреля и за какие гривны валюту не купить

15:35 06.04.2026 Пн
2 мин
Сколько будет стоить валюта завтра?
aimg Ирина Гамерская
Фото: НБУ дал курс доллара на 7 апреля (Getty Images)

Нацбанк немного опустил курс доллара на вторник, 7 апреля. Евро же держится выше 50 гривен.

Сколько будет стоить валюта завтра и за какие гривны доллары не продадут - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк снизил курс доллара на завтра, 7 апреля. Американская валюта потеряет в цене 7 копеек и будет стоить 43,58 гривны.

Евро же завтра прибавит в цене лишь одну копейку. Курс на 7 апреля - 50,32 гривен.

Фото: курс валют на 7 апреля (инфографика РБК-Украина)

Когда банки имеют право не принимать гривны

Как отмечается на сайте НБУ, кассиры банков и представители других компаний имеют законное право отказать в приеме определенных банкнот и монет. Согласно действующим правилам, существуют конкретные случаи, когда деньги не примут.

Какие купюры не примут:

Значительно поврежденные: Банкноты, пострадавшие от огня, воды, жидкостей или химикатов, если их площадь при обработке может стать меньше 55% от первоначального размера.

Важно: Если несколько купюр склеились между собой, не пытайтесь разделить их самостоятельно.

Опасно загрязненные: Деньги, на которых есть химические, радиоактивные или токсичные вещества, которые могут навредить здоровью человека.

Как обменять такие деньги?

Для обмена сильно поврежденных или загрязненных купюр действуют особые условия:

Куда обращаться: Физические и юридические лица должны обращаться напрямую в территориальные подразделения НБУ.

Необходимые документы: Если банкноты загрязнены химикатами или радиацией, обязательно нужна справка о проведении дезинфекции или дезактивации от специализированного учреждения.

Процедура: Подразделения Нацбанка принимают решение об обмене сразу в присутствии клиента или забирают деньги на исследование по специальному заявлению.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФинансыКурс доллараКурс евро