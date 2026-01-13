ua en ru
НБУ начал снижать курс доллара и евро. Как отреагировали обменники?

Украина, Вторник 13 января 2026 17:50
НБУ начал снижать курс доллара и евро. Как отреагировали обменники? Фото: Официальный курс доллара перешел к снижению (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Нацбанк начал снижать официальный курс доллара после периода его рекордного роста, курс на 14 января установлен на уровне 43,18 гривен (-0,08 гривен по отношению к предыдущему дню).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • НБУ перешел к снижению курса

  • Как официальный курс изменился с начала года

  • Начала ли снижаться стоимость валюты в кассах

Точный официальный курс доллара на 14 января составляет 43,1762 гривен, а курс евро - 50,3219 гривен (-20 копеек к предыдущему дню).

Несмотря на снижение котировок, с 1 января официальный курс доллара вырос на 83 копейки, а евро - на 53 копейки.

Реакция наличного рынка

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков к 17:15 по сравнению со значениями на 11:00 снизился на 9 копеек - до 43,49 гривен, а курс продажи евро - на 8 копеек до 50,84 гривны.

Средний курс покупки доллара на наличномы рынке по состоянию на 17:15 составляет 42,9 гривен, а курс покупки евро - 50,11 гривен.

С начала года курс продажи доллара в обменниках вырос на 94 копейки, а стоимость евро - на 74 копейки.

Напомним, официальный курс доллара на 13 января составил рекордное значение - 43,26 гривен. Курс евро был установлен на уровне 50,53 гривны.

Стоит ли инвестировать деньги в покупку валюты на фоне рекордного роста ее стоимости читайте в новости РБК-Украина - "Евро на пороге 51 гривны, доллар дорожает: стоит ли сейчас покупать валюту".

