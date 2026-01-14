ua en ru
Главная » Бизнес

Курс доллара в обменниках снижается: на сколько подешевела валюта

Украина, Среда 14 января 2026 10:15
Курс доллара в обменниках снижается: на сколько подешевела валюта Фото: Курс доллара в обменниках уменьшился до 43,48 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 14 снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем - до 43,48 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • наличный курс доллара еще немного снизился,

  • курс евро в обменниках - на уровне 50,76 гривен,

  • наличный рынок реагирует на официальный курс.

По состоянию на утро 14 января средний курс продажи евро уменьшился на 4 копейки - до 50,76 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,87 гривны (-0,02 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,04 гривны (-0,06 гривен).

Отметим, что на межбанке в результате торгов 13 января курс доллара также перешел к снижению и составил 43,11 – 43,15 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 16-17 копеек ниже закрытия торговой сессии 12 января.

Курс евро на межбанке составил 50,29-50,33 гривен (на 24-26 копеек ниже значения предыдущего дня).

Динамика курса с конца декабря

Официальный курс доллара начал стремительно расти с 28 декабря. До 13 января включительно он вырос на 1,33 гривны (3,2%) - до 43,26 гривен. Такой рост курса Нацбанка повлек за собой рост курса продажи доллара на наличном рынке. С 28 декабря по 13 января этот показатель вырос на 1,17 гривен (+2,8%) - до 43,49 гривен.

Официальный курс евро показал схожую динамику, с 28 декабря по 13 января включительно он вырос на 1,1 гривну - до 50,53 гривен. В обменниках валюта Еврозоны подорожала на 1,38 гривен - до 50,8 гривен.

Напомним, стоимость доллара на наличном и межбанковском рынках начала снижаться 13 января, после того, как Нацбанк опубликовал официальный курс на 14 января. Регулятор понизил курс доллара на 8 копеек - до 43,18 гривен. После этого, средний курс продажи доллара в обменниках снизился до 43,49 гривен, а евро - до 50,84 гривны.

