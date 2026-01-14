ua en ru
Курс долара в обмінниках знижується: наскільки подешевшала валюта

Україна, Середа 14 січня 2026 10:15
Курс долара в обмінниках знижується: наскільки подешевшала валюта Фото: Курс долара в обмінниках зменшився до 43,48 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 14 знизився на 1 копійку порівняно з попереднім днем - до 43,48 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

  • готівковий курс долара ще трохи знизився,

  • курс євро в обмінниках - на рівні 50,76 гривень,

  • готівковий ринок реагує на офіційний курс.

Станом на ранок 14 січня середній курс продажу євро зменшився на 4 копійки - до 50,76 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,87 гривні (-0,02 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,04 гривні (-0,06 гривень).

Зазначимо, що на міжбанку внаслідок торгів 13 січня курс долара також перейшов до зниження і становив 43,11 - 43,15 гривні за долар (купівля-продаж), що на 16-17 копійок нижче за закриття торгової сесії 12 січня.

Курс євро на міжбанку становив 50,29-50,33 гривень (на 24-26 копійок нижче за значення попереднього дня).

Динаміка курсу з кінця грудня

Офіційний курс долара почав стрімко зростати з 28 грудня. До 13 січня включно він зріс на 1,33 гривні (3,2%) - до 43,26 гривень. Таке зростання курсу Нацбанку спричинило зростання курсу продажу долара на готівковому ринку. З 28 грудня по 13 січня цей показник зріс на 1,17 гривень (+2,8%) - до 43,49 гривень.

Офіційний курс євро показав схожу динаміку, з 28 грудня до 13 січня включно він зріс на 1,1 гривню - до 50,53 гривень. В обмінниках валюта Єврозони подорожчала на 1,38 гривень - до 50,8 гривень.

Нагадаємо, вартість долара на готівковому і міжбанківському ринках почала знижуватися 13 січня, після того, як Нацбанк опублікував офіційний курс на 14 січня. Регулятор знизив курс долара на 8 копійок - до 43,18 гривень. Після цього, середній курс продажу долара в обмінниках знизився до 43,49 гривень, а євро - до 50,84 гривні.

