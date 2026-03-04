Доллар на историческом максимуме, евро растет: курс на 5 марта и причины рекордных скачков

Главное: НБУ повысил доллар на 26 копеек - новый исторический максимум 43,71 гривны.

Причины колебаний: На курс одновременно давят обострение на Ближнем Востоке и типичные внутренние факторы начала месяца.

Спрос на валюту: Рост котировок обусловлен обновлением лимитов на онлайн-покупку валюты населением и закупками банков после выходных.

Позиция НБУ: В Нацбанке отмечают, что оценивать влияние геополитики на гривну по результатам только 1-2 дней торгов еще рано.

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил курсы валют на 5 марта. Завтра официальный курс доллара вырастет еще на 26 копеек до 43,71 гривны. Это на данный момент исторический максимум, а предыдущий рекорд был вчера - когда НБУ установил курс на 43,45 гривен.

Евро же завтра перейдет к росту после нескольких дней падения. Так, завтра европейская валюта вырастет в цене сразу на 38 копеек - до 50,83 гривен.

Фото: курс валют на 5 марта (инфографика РБК-Украина)

Влияние событий в мире

В комментарии РБК-Украина в Нацбанке заявили, что продолжают работать в режиме управляемой гибкости, где курс гривны меняется в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

Впрочем, в последние дни на котировки повлияли как мировые события, так и типичные внутренние факторы.

Обострение боевых действий на Ближнем Востоке вызвало колебания на мировых финансовых рынках. Это определенным образом сказалось на ожиданиях участников украинского валютного рынка.

Однако в НБУ отмечают, что оценивать или прогнозировать точное влияние этих событий на Украину еще рано - невозможно выделить этот фактор только по результатам 1-2 дней торгов.

Локальные причины роста спроса

Кроме геополитики, на курс давят привычные внутренние процессы:

Начало недели: Банки активно покупают валюту, чтобы покрыть операции с картами и наличными, которые состоялись на выходных.

Начало месяца: В этот период обновляются лимиты на покупку валюты онлайн для населения, а бизнес активнее покупает валюту для выплаты дивидендов.

Есть ли повод для паники?

Национальный банк уверяет, что ситуация под контролем:

Сглаживание колебаний: НБУ продолжит вмешиваться в работу рынка, чтобы не допускать чрезмерных скачков курса.

Достаточно ресурсов: Для поддержания стабильности регулятор имеет достаточный объем резервов и мощную поддержку международных партнеров.