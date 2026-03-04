Доллар на историческом максимуме, евро растет: курс на 5 марта и причины рекордных скачков

Нацбанк второй день повышает доллар до исторических рекордов, а вот евро после обвала перешло к росту.
Сколько будут стоить доллар и евро завтра и есть ли повод для паники из-за ситуации на валютном рынке - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк обновил курсы валют на 5 марта. Завтра официальный курс доллара вырастет еще на 26 копеек до 43,71 гривны. Это на данный момент исторический максимум, а предыдущий рекорд был вчера - когда НБУ установил курс на 43,45 гривен.
Евро же завтра перейдет к росту после нескольких дней падения. Так, завтра европейская валюта вырастет в цене сразу на 38 копеек - до 50,83 гривен.
Фото: курс валют на 5 марта (инфографика РБК-Украина)
В комментарии РБК-Украина в Нацбанке заявили, что продолжают работать в режиме управляемой гибкости, где курс гривны меняется в соответствии с текущей ситуацией на рынке.
Впрочем, в последние дни на котировки повлияли как мировые события, так и типичные внутренние факторы.
Обострение боевых действий на Ближнем Востоке вызвало колебания на мировых финансовых рынках. Это определенным образом сказалось на ожиданиях участников украинского валютного рынка.
Однако в НБУ отмечают, что оценивать или прогнозировать точное влияние этих событий на Украину еще рано - невозможно выделить этот фактор только по результатам 1-2 дней торгов.
Кроме геополитики, на курс давят привычные внутренние процессы:
Национальный банк уверяет, что ситуация под контролем:
Сглаживание колебаний: НБУ продолжит вмешиваться в работу рынка, чтобы не допускать чрезмерных скачков курса.
Достаточно ресурсов: Для поддержания стабильности регулятор имеет достаточный объем резервов и мощную поддержку международных партнеров.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.