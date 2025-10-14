Доллар идет вверх, евро дешевеет: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 14 октября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,68-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар замедлил быстрый рост прошлой недели.

Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6102 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн).

Официальный курс евро составит 48,1347 гривен за 1 евро (+0,0253 грн).