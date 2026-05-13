Доллар и евро идут вниз: курс на 14 мая и есть ли "выгодные" дни для покупки валюты

16:55 13.05.2026 Ср
2 мин
Зависит ли курс валют от дня недели?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: сколько будет стоить доллар и евро завтра (Getty Images)

Национальный банк Украины опустил официальный курс доллара на четверг, 14 мая. Курс европейской валюты также пошел вниз.

Сколько будет стоить валюта завтра и есть ли "выгодные" дни для ее покупки, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Доллар подешевел: Официальный курс доллара на завтра - 43,96 грн (-1 коп.)
  • Евро идет вниз: Курс НБУ европейской валюты на завтра - 51,50 грн (-14 коп.)
  • Есть ли "выгодные" дни для покупки валюты: Закономерности между днями недели и курсом валют нет. Нацбанк умышленно делает курс непрогнозируемым, чтобы предотвратить спекуляции на рынке.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустил официальный курс доллара на завтра до 43,96 грн. Это на 1 копейку меньше, чем курс на сегодня.

Европейская валюта подешевеет завтра сразу на 14 копеек. Официальный курс евро на завтра был установлен на уровне 51,50 грн.

Каким будет курс доллара и евро завтра (Инфографика РБК-Украина)

Есть ли "выгодные" дни на валютном рынке

Между днями недели и курсом валют закономерности нет, рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

"Именно это и есть "конструктивная неопределенность". Нацбанк пытается сделать так, чтобы рынок не имел очевидной сезонности и чтобы спекулянты не могли легко зарабатывать на предсказуемых колебаниях", - пояснил финансист.

Ранее валютному рынку действительно была присуща сезонность, отметил Козак, но в этом году она не подтвердилась. Традиционное укрепление гривны в конце зимы и на старте весны сменилось нетипичным для этого периода ростом курса доллара.

"Те, кто ставил на старые закономерности, проиграли. Поэтому искать конкретные "выгодные" дни для покупки валюты сейчас не имеет смысла", - резюмировал он.

