Доллар и евро идут вниз: курс на 14 мая и есть ли "выгодные" дни для покупки валюты

Главное: Доллар подешевел: Официальный курс доллара на завтра - 43,96 грн (-1 коп.)

Официальный курс доллара на завтра - 43,96 грн (-1 коп.) Евро идет вниз: Курс НБУ европейской валюты на завтра - 51,50 грн (-14 коп.)

Курс НБУ европейской валюты на завтра - 51,50 грн (-14 коп.) Есть ли "выгодные" дни для покупки валюты: Закономерности между днями недели и курсом валют нет. Нацбанк умышленно делает курс непрогнозируемым, чтобы предотвратить спекуляции на рынке.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустил официальный курс доллара на завтра до 43,96 грн. Это на 1 копейку меньше, чем курс на сегодня.

Европейская валюта подешевеет завтра сразу на 14 копеек. Официальный курс евро на завтра был установлен на уровне 51,50 грн.

Каким будет курс доллара и евро завтра (Инфографика РБК-Украина)

Есть ли "выгодные" дни на валютном рынке

Между днями недели и курсом валют закономерности нет, рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

"Именно это и есть "конструктивная неопределенность". Нацбанк пытается сделать так, чтобы рынок не имел очевидной сезонности и чтобы спекулянты не могли легко зарабатывать на предсказуемых колебаниях", - пояснил финансист.

Ранее валютному рынку действительно была присуща сезонность, отметил Козак, но в этом году она не подтвердилась. Традиционное укрепление гривны в конце зимы и на старте весны сменилось нетипичным для этого периода ростом курса доллара.

"Те, кто ставил на старые закономерности, проиграли. Поэтому искать конкретные "выгодные" дни для покупки валюты сейчас не имеет смысла", - резюмировал он.