Доллар и евро пошли вниз: курс в банках и обменниках на 3 апреля и где выгоднее всего

Ситуация на наличном рынке валют 3 апреля изменилась. Доллар несколько потерял в цене, тогда как евро продемонстрировало смешанную динамику в обменниках и стабильность в банках.

Доллар: покупка - 43,70 грн (-5 коп), сдать - 43,58 грн (-2 коп). Евро: покупка - 50,70 грн (-20 коп), сдать - 50,49 грн (-16 коп).

. Доллар: покупка - 43,70 грн (-5 коп), сдать - 43,58 грн (-2 коп). Евро: покупка - 50,70 грн (-20 коп), сдать - 50,49 грн (-16 коп). Где выгоднее всего. Самый дешевый доллар: в "Ощадбанке" через мобильное приложение (44,00 грн) и в Monobank (44,03 грн). Дешевле всего евро: онлайн в "Моно" (50,31 грн) или в отделениях ПриватБанка (50,85 грн).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах сегодня наблюдается снижение стоимости обеих валют.

Доллар можно приобрести в среднем за 43,70 грн (-5 коп.), а сдать американскую валюту - за 43,58 грн (-2 коп.).

Стоимость евро при покупке для населения в обменниках в среднем составляет 50,70 грн (-20 коп.), а при сдаче европейскую валюту принимают за 50,49 грн (-16 коп.).

Курс в банках

Банковские учреждения также скорректировали свои показатели, при этом евро для покупки остается на отметке предыдущего дня.

Так, средняя цена покупки доллара в кассах банков составляет 44,05 грн (-4 коп.). Сдать американскую валюту можно по курсу 43,55 грн (-5 коп.).

При этом банки сегодня держат курс евро на уровне вчерашнего утра. По 51,00 грн при покупке и по 50,35 грн при приеме в банковских кассах.

ПриватБанк 3 апреля продает доллар в отделениях по 44,05 грн и такая же цена установлена и для безнала. Евро в кассах банка можно купить по 50,85 гривны, а для карт - 51,02 гривны.

Ощадбанк продает доллар в отделениях по 44,20 гривен, а для карт - 44,15 гривны. В мобильном "Ощаде" курс на уровне 44 гривны.

В отделениях банков "Пумб" доллар сегодня можно купить по 44,10 гривны, а безнал - по 43,90 гривны. Евро в кассах банка сегодня стоит 51,20 гривну, а купить онлайн можно по 51 гривне.

Monobank выставил курс доллара в сумме 44,03 гривны при продаже, а евро продает по 50,31 гривны.