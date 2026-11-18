Национальный банк Украины снизил официальный курс американского доллара и евро на четверг, 19 ноября. Обе основные иностранные валюты продолжили дешеветь по отношению к гривне.

Сколько стоит валюта по обновленным данным и как регулятор может влиять на валютный рынок, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На четверг, 19 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,20 грн. Для сравнения, в среду, 18 ноября, американская валюта обошлась в 45,34 гривны. Таким образом, доллар подешевел на 14 копеек.

Официальный курс евро тоже снизился. Если 18 ноября он составлял 49,85 грн., то на 19 ноября регулятор установил его на уровне 49,57 грн. Разница составляет 28 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 19 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Может ли НБУ самостоятельно устанавливать курс валют

Как рассказал в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов , у Национального банка достаточно инструментов, чтобы влиять на стоимость иностранной валюты в Украине. Одним из главных ресурсов регулятора есть валютные резервы, а его предложение на межбанковском рынке может отражаться на цене валюты.

По словам банкира, Нацбанк не устанавливает курс произвольно, ориентируясь на собственные пожелания. Для регулятора приоритетом остается стабильность и сохранение доверия к курсовой политике.

Мамедов объяснил, что благодаря международной помощи НБУ располагает значительным валютным ресурсом. По объемам сделок на рынке ни один другой его участник не может конкурировать с регулятором. Поэтому Нацбанк способен влиять на стоимость валюты из-за ее предложения на межбанке.

В то же время эксперт обратил внимание на два важных аспекта курсовой политики НБУ.

Первый – постепенный переход к большей гибкости валютного курса. Регулятор показывает, что гривна может как укрепляться, так и ослабевать. По словам Мамедова, такая политика помогает бизнесу и населению более спокойно воспринимать колебания.

В частности, если доллар сначала дорожает до 46–46,5 гривны, а впоследствии возвращается до 45 гривен, люди видят, что рост не обязательно постоянен. Это оказывает влияние на их восприятие ситуации на валютном рынке.

Второй аспект – умеренная девальвация гривны с сохранением валютных резервов. Как отметил банкир, экономическая ситуация предполагает определенное обесценивание национальной валюты, однако Национальный банк не заинтересован в резких и неконтролируемых курсовых колебаниях.

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