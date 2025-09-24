Доллар и евро подорожали в обменных пунктах

По состоянию на утро 24 сентября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 49,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 48,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил доллара к гривне. Доллар подешевел после роста четыре дня подряд.

Официальный курс на 24 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,378 гривен за 1 доллар (-0,0031 грн).

Официальный курс евро составит 48,8012 гривен за 1 евро (+0,0708 грн).