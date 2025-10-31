ua en ru
Доллар и евро подешевели в обменниках

Украина, Пятница 31 октября 2025 11:23
UA EN RU
Курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек (фото Getty Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 31 октября снизился на 5 копеек. Евро также подешевело. Снижение составило 15 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 октября средний курс продажи доллара снизился на 5 копеек по сравнению с 30 октября и составляет 42,15 гривны. Курс евро снизился на 15 копеек до 49,01 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,57 гривны, евро – по 48,29 гривны.

К закрытию межбанка 30 октября курс доллара курс находился на уровне 41,85-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 29 октября снижение составило 15 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 30 октября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 30 октября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как 2 января 2025 года1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 31 октября по сравнению с 30 октября на 4 копейки – до 41,9701, при этом курс евро снизился на 35 копеек и состав 48,5132 гривны.

С начала года курс года курс доллара снизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 83 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.

Прогноз курса доллара

В отчете за октябрь Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз среднего курса доллара в Украине в 2025 году – 42,3 гривны. Примечательно, что в отчете за апрель прогнозировался более высокий курс, который составлял 42,5 гривны. МВФ также ожидает, что курс доллара до 2030 года может возрасти до 51,3 гривны.

