Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро подешевели в обменниках

Украина, Вторник 21 октября 2025 10:02
Доллар и евро подешевели в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 октября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,69-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 21 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7565 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).

Официальный курс евро составит 48,663 гривен за 1 евро (-0,0994 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, на прошлой неделе курс доллара снова вырос.

До конца года ожидается плавная девальвация гривны.

