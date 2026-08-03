ua en ru
Пн, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доля неработающих кредитов увеличилась впервые за три года: какие причины

17:29 03.08.2026 Пн
3 мин
В июне доля неработающих кредитов выросла до 12,8% на фоне активного увеличения объемов кредитования населения и бизнеса
aimg Анна Рыжук aimg Олег Хомчук
Доля неработающих кредитов увеличилась впервые за три года: какие причины НБУ зафиксировал первое повышение NPL за три года (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В июне 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Украины выросла впервые за последние три года. Смена произошла на фоне активного увеличения объемов кредитования населения и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина в статье "Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет".

Главное:

  • Доля неработающих кредитов в банковской системе в июне 2026 года увеличилась впервые после трехлетнего периода непрерывного сокращения.
  • Возобновление кредитования сопровождается усилением требований банков к оценке заемщиков.
  • Банки продолжают активно взимать проблемную задолженность через суды, инициируя десятки тысяч производств.
  • Кредиторы все больше внимания уделяют платежной дисциплине , долговой нагрузке и наличию микроссуд у клиентов.

Первый рост NPL за три года

По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2026 года доля неработающих кредитов в банковской системе составила 12,8%.

Это стало первым повышением после продолжительного периода сокращения проблемной задолженности. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос примерно на 0,2 процентных пункта.

До этого доля NPL почти непрерывно снижалась с 2023 года. Особенно заметное сокращение произошло в конце 2025 г., когда государственные банки списали значительный объем старых проблемных активов, накопленных еще после банковского кризиса предыдущего десятилетия.

Фото: частка непрацюючих кредитів в українських банках (інфографіка: РБК-Україна)

Фото: доля неработающих кредитов в украинских банках (инфографика: РБК-Украина)

По данным НБУ, в последнее время валовой портфель кредитов банковской системы растет опережающими темпами. За первые пять месяцев 2026 г. он увеличился на 8,4% - до 1,474 трлн грн.

Регулятор связывает положительную динамику предыдущих месяцев с двумя факторами:

  • с наращиванием объемов новых кредитов высшего качества;
  • с урегулированием старых проблемных долгов, в частности, масштабным списанием государственными банками более 170 млрд грн устаревших неработающих активов в конце 2025 года.

Как банки реагируют на рост рисков

Даже на фоне общего улучшения качества кредитных портфелей финучреждения продолжают работать с должниками. Только в течение 2025 года, по данным Opendatabot, украинские банки инициировали десятки тысяч судебных разбирательств по взысканию проблемной задолженности.

К тому же финучреждения усиливают оценку заемщиков и все больше полагаются на скоринговые модели.

Как отмечается в материале РБК-Украина со ссылкой на Украинское бюро кредитных историй, современные алгоритмы учитывают не только факты просрочки платежей, но и кредитную нагрузку, количество заявок на новые кредиты, структуру долга и другие поведенческие характеристики клиента.

В пресс-службе ПУМБ изданию объяснили, что при принятии решения банк комплексно анализирует финансовый профиль клиента, оценивая уровень и стабильность доходов, текущую долговую нагрузку, кредитную дисциплину и другие факторы.

Читайте также: Съедает до 75% зарплаты: как аренда загоняет украинцев в беду и что предлагает власть
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кредиты Национальный банк Украины
Новости
Россияне ударили по Днепру, горят склады с продуктами
Россияне ударили по Днепру, горят склады с продуктами
Аналитика
Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году