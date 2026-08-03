Доля неработающих кредитов увеличилась впервые за три года: какие причины
В июне 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Украины выросла впервые за последние три года. Смена произошла на фоне активного увеличения объемов кредитования населения и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина в статье "Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет".
Главное:
- Доля неработающих кредитов в банковской системе в июне 2026 года увеличилась впервые после трехлетнего периода непрерывного сокращения.
- Возобновление кредитования сопровождается усилением требований банков к оценке заемщиков.
- Банки продолжают активно взимать проблемную задолженность через суды, инициируя десятки тысяч производств.
- Кредиторы все больше внимания уделяют платежной дисциплине , долговой нагрузке и наличию микроссуд у клиентов.
Первый рост NPL за три года
По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2026 года доля неработающих кредитов в банковской системе составила 12,8%.
Это стало первым повышением после продолжительного периода сокращения проблемной задолженности. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос примерно на 0,2 процентных пункта.
До этого доля NPL почти непрерывно снижалась с 2023 года. Особенно заметное сокращение произошло в конце 2025 г., когда государственные банки списали значительный объем старых проблемных активов, накопленных еще после банковского кризиса предыдущего десятилетия.
Фото: доля неработающих кредитов в украинских банках (инфографика: РБК-Украина)
По данным НБУ, в последнее время валовой портфель кредитов банковской системы растет опережающими темпами. За первые пять месяцев 2026 г. он увеличился на 8,4% - до 1,474 трлн грн.
Регулятор связывает положительную динамику предыдущих месяцев с двумя факторами:
- с наращиванием объемов новых кредитов высшего качества;
- с урегулированием старых проблемных долгов, в частности, масштабным списанием государственными банками более 170 млрд грн устаревших неработающих активов в конце 2025 года.
Как банки реагируют на рост рисков
Даже на фоне общего улучшения качества кредитных портфелей финучреждения продолжают работать с должниками. Только в течение 2025 года, по данным Opendatabot, украинские банки инициировали десятки тысяч судебных разбирательств по взысканию проблемной задолженности.
К тому же финучреждения усиливают оценку заемщиков и все больше полагаются на скоринговые модели.
Как отмечается в материале РБК-Украина со ссылкой на Украинское бюро кредитных историй, современные алгоритмы учитывают не только факты просрочки платежей, но и кредитную нагрузку, количество заявок на новые кредиты, структуру долга и другие поведенческие характеристики клиента.
В пресс-службе ПУМБ изданию объяснили, что при принятии решения банк комплексно анализирует финансовый профиль клиента, оценивая уровень и стабильность доходов, текущую долговую нагрузку, кредитную дисциплину и другие факторы.