Доля неработающих кредитов увеличилась впервые за три года: какие причины

В июне 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Украины выросла впервые за последние три года. Смена произошла на фоне активного увеличения объемов кредитования населения и бизнеса.

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Доля неработающих кредитов в банковской системе в июне 2026 года увеличилась впервые после трехлетнего периода непрерывного сокращения.

в июне 2026 года увеличилась впервые после трехлетнего периода непрерывного сокращения. Возобновление кредитования сопровождается усилением требований банков к оценке заемщиков.

к оценке заемщиков. Банки продолжают активно взимать проблемную задолженность через суды , инициируя десятки тысяч производств.

, инициируя десятки тысяч производств. Кредиторы все больше внимания уделяют платежной дисциплине , долговой нагрузке и наличию микроссуд у клиентов.

Первый рост NPL за три года

По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2026 года доля неработающих кредитов в банковской системе составила 12,8%.

Это стало первым повышением после продолжительного периода сокращения проблемной задолженности. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос примерно на 0,2 процентных пункта.

До этого доля NPL почти непрерывно снижалась с 2023 года. Особенно заметное сокращение произошло в конце 2025 г., когда государственные банки списали значительный объем старых проблемных активов, накопленных еще после банковского кризиса предыдущего десятилетия.

Фото: доля неработающих кредитов в украинских банках (инфографика: РБК-Украина)

По данным НБУ, в последнее время валовой портфель кредитов банковской системы растет опережающими темпами. За первые пять месяцев 2026 г. он увеличился на 8,4% - до 1,474 трлн грн.

Регулятор связывает положительную динамику предыдущих месяцев с двумя факторами:

с наращиванием объемов новых кредитов высшего качества;

с урегулированием старых проблемных долгов, в частности, масштабным списанием государственными банками более 170 млрд грн устаревших неработающих активов в конце 2025 года.

Как банки реагируют на рост рисков

Даже на фоне общего улучшения качества кредитных портфелей финучреждения продолжают работать с должниками. Только в течение 2025 года, по данным Opendatabot, украинские банки инициировали десятки тысяч судебных разбирательств по взысканию проблемной задолженности.

К тому же финучреждения усиливают оценку заемщиков и все больше полагаются на скоринговые модели.

Как отмечается в материале РБК-Украина со ссылкой на Украинское бюро кредитных историй, современные алгоритмы учитывают не только факты просрочки платежей, но и кредитную нагрузку, количество заявок на новые кредиты, структуру долга и другие поведенческие характеристики клиента.

В пресс-службе ПУМБ изданию объяснили, что при принятии решения банк комплексно анализирует финансовый профиль клиента, оценивая уровень и стабильность доходов, текущую долговую нагрузку, кредитную дисциплину и другие факторы.