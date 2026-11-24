Национальный банк Украины обновил официальные курсы иностранных валют на среду, 25 ноября. Американский доллар и евро продолжили дорожать по отношению к гривне.

На сколько выросли доллар и евро и как ''черная пятница'' может повлиять на наличный рынок, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В среду, 25 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,35 гривны. По сравнению со вторником, 24 ноября, американская валюта подорожала на 27 копеек. В предыдущий банковский день ее курс составлял 45,08 гривны.

Евро также прибавило в цене. Официальный курс европейской валюты на 25 ноября составляет 49,60 грн. Это на 15 копеек больше, чем днем ранее, когда НБУ установил курс евро на уровне 49,45 грн.

Фото: курс валют НБУ на 25 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Как ''черная пятница'' может повлиять на курс доллара

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, дополнительным фактором для наличного валютного рынка в конце ноября станет "черная пятница", которая приходится на 27 ноября.

По словам банкира, сезонные скидки в торговых сетях могут побуждать часть украинцев тратить валютные сбережения на покупки. Это способно увеличить предложение наличной валюты на рынке и сдерживать ее удорожание.

Кроме того, в конце ноября может снизиться разница между курсами покупки и продажи доллара в банках и обменниках. Если раньше в отдельных учреждениях она составляла 1–1,5 гривны, то в дальнейшем спрэд может сократиться.

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