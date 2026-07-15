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Курс доллара к концу года может превысить 46 гривен: что делать со сбережениями

10:29 15.07.2026 Ср
3 мин
Банкир назвал альтернативу доллару для накоплений, но "универсального решения нет"
aimg Ирина Гамерская
Курс доллара к концу года может превысить 46 гривен: что делать со сбережениями Фото: что будет с курсом доллара до конца года (коллаж РБК-Украина)
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До конца 2026 года курс доллара может достичь отметки 46-46,5 грн. Стоит ли из-за этого панически скупать иностранную валюту и как лучше защитить свои деньги от обесценения?

Как правильно хранить сбережения и к чему готовиться на валютном рынке рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его подкаст .

Главное:

  • Курсовый прогноз: Эксперты ожидают постепенного, а не скачкообразного ослабления гривны. До конца года доллар может достичь 46-46,5 грн, а евро - 52,5-53,5 грн.
  • Отказ от паники: Не стоит переводить все средства в валюту только из-за страха роста курса. Эмоциональные решения чаще всего приводят к финансовым потерям.
  • Сбалансированная модель: Лучшим вариантом сбережений является распределение средств между гривневыми депозитами, ОВГЗ и валютой.
  • Почему гривна еще выгодна: Ставки по гривневым депозитам (14-17,5% годовых) и отсутствие налогов на доход от ОВГЗ делают гривневые инструменты привлекательными для приумножения капитала.
  • Главный принцип: Финансовые решения следует принимать не из-за страха, а из расчета чистой доходности и ваших потребностей в доступе к деньгам.

Банкир предостерегает от панического перевода всех сбережений в валюту из-за ожидания роста курса.

"Я бы не советовал мыслить категориями: либо только гривна, либо только валюта. Хотя очень часто, возможно, инерционно граждане воспринимают наличную валюту как нечто успокаивающее и надежное на "века". Рациональнее иметь определенный баланс", - отметил эксперт.

Главные советы по сбережениям

Эксперт отмечает: не стоит панически переводить все средства в валюту из-за страха перед курсовыми колебаниями.

"Прежде всего, что стоит сказать: универсального решения для всех нет. Все зависит от суммы средств, срока, на который человек готов их вложить, и насколько быстро эти деньги могут понадобиться", - советует банкир.

По его словам, вместо эмоциональных решений лучше использовать "математический" подход:

  • Диверсификация: Не следует хранить все деньги в одном инструменте. Более рационально иметь баланс между гривневыми и валютными активами.
  • Гривневые депозиты: Остаются привлекательным инструментом. Средние ставки составляют от 14% до 17,5% годовых. К примеру, при вкладе 100 тыс. грн под 14% на пол года чистый доход после налогов составит около 5,4 тыс. грн.
  • ОВГЗ (облигации): Выгодны тем, что доход от них не облагается налогом. При похожей номинальной доходности с депозитами, облигации могут принести больше прибыли именно из-за отсутствия налоговой нагрузки.
  • Валюта: Ее следует рассматривать как резерв на случай непредвиденных событий, а не как единственный способ хранения денег.

Прогноз по курсу доллара и евро

Мамедов не ожидает резкой или неконтролируемой девальвации гривны. По его мнению, у НБУ достаточно инструментов, чтобы сглаживать колебания. Базовый прогноз предполагает постепенное ослабление гривны:

  • Доллар: до конца года может достичь отметки 46-46,5 грн/доллар.
  • Евро: будет колебаться в диапазоне 52,5–53,5 грн/евро.

Банкир подчеркнул, что эти цифры являются ориентирами, а не точными прогнозами. Главный совет для граждан - избегать финансовых решений под влиянием страха или слухов и планировать собственные финансы на несколько месяцев вперед.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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