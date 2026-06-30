Доллар и евро падают: курс НБУ на 1 июля и какого максимума ждать от валюты летом

Национальный банк Украины на 1 июля снизил официальный курс доллара и евро. Обе основные валюты подешевели по сравнению с предыдущим днем.

Какой курс установил Нацбанк и стоит ли ждать доллара дороже 45 гривен до конца лета, – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Курс доллара: НБУ снизил официальный курс на 5 копеек – до 44,79 грн/доллар.

НБУ снизил официальный курс на 5 копеек – до 44,79 грн/доллар. Курс евро: европейская валюта подешевела на 13 копеек – до 51,03 грн/евро.

европейская валюта подешевела на 13 копеек – до 51,03 грн/евро. Будет ли доллар по 45 грн: банкир не исключает ситуативного пересечения этой отметки.

банкир не исключает ситуативного пересечения этой отметки. Прогноз на лето: при отсутствии новых потрясений курс доллара к концу лета вряд ли превысит 45,5 грн.

Курс валют НБУ

НБУ на 1 июля установил официальный курс доллара на уровне 44,79 гривны, что на 5 копеек ниже, чем днем ранее. 30 июня официальный курс составил 44,84 гривны за доллар.

В то же время, официальный курс евро также снизился. Регулятор установил его на уровне 51,03 гривны, что на 13 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Накануне курс евро составил 51,16 гривны.

Таким образом, в начале июля официальные курсы обеих основных валют снизились, причем евро подешевел заметнее доллара.

Фото: официальный курс валют НБУ на 1 июля (Инфографика РБК-Украина)

Может ли доллар превысить 45 гривен

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов, говорить о резких скачках курса в ближайшее время не стоит.

По его словам, валютный рынок остается очень чувствительным к ситуации на фронте, импорту горючего и энергетического оборудования, а также регулярности международной финансовой помощи. В то же время, НБУ работает в режиме управляемой гибкости, который позволяет сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

''Да, доллар может периодически приближаться к отметке 45 грн или даже ситуативно ее пересекать. Но важно не само число ''45'', а характер курсовых изменений'', – отметил Мамедов.

Он пояснил, что плавное повышение курса на несколько десятков копеек не является шоком для экономики, в отличие от резких скачков на несколько гривен.

По оценкам аналитиков "Глобус Банка", до конца лета курс доллара будет оставаться в прогнозируемом диапазоне без резких "американских горок". Если не возникнет новых масштабных военных или внешних потрясений, американская валюта скорее всего не превысит 45,5 гривны за доллар.