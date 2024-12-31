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Доллар дороже 42 гривен: НБУ установил курс на 1 января

Украина, Вторник 31 декабря 2024 15:48
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Доллар дороже 42 гривен: НБУ установил курс на 1 января Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0295 гривен за 1 доллар (-0,0095 грн).

Доллар дороже 42 гривен: НБУ установил курс на 1 января

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6855 гривен за 1 евро (-0,2411 грн).

Доллар дороже 42 гривен: НБУ установил курс на 1 января

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 42,04-42,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дороже 42 гривен: НБУ установил курс на 1 января

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции.

"Устойчивость валютного рынка - это один из важных элементов для того, чтобы развернуть тренд по инфляции в следующем году, достичь ее снижения и в конце концов достичь нашей пятипроцентной инфляции", - сказал Николайчук.

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