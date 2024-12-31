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Долар дорожче 42 гривень: НБУ встановив курс на 1 січня

Україна, Вівторок 31 грудня 2024 15:48
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Долар дорожче 42 гривень: НБУ встановив курс на 1 січня Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0295 гривень за 1 долар (-0,0095 грн).

Долар дорожче 42 гривень: НБУ встановив курс на 1 січня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6855 гривень за 1 євро (-0,2411 грн).

Долар дорожче 42 гривень: НБУ встановив курс на 1 січня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Долар дорожче 42 гривень: НБУ встановив курс на 1 січня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України використовуватиме курс гривні до долара як засіб зниження інфляції.

"Стійкість валютного ринку - це один із важливих елементів для того, щоб розвернути тренд щодо інфляції наступного року, досягти її зниження і врешті-решт досягти нашої п'ятивідсоткової інфляції", - сказав Ніколайчук.

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