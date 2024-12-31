В НБУ рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины в следующем году

Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции. Ситуация на валютном рынке будет "устойчивой".

Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Традиционно НБУ не дает прогнозов относительно динамики обменного курса. В то же время мы традиционно отмечаем, что мы нацелены на обеспечение устойчивости валютного рынка", - сказал он.

По его словам, НБУ имеет достаточно инструментов и необходимый объем международных резервов.

"И устойчивость валютного рынка - это один из важных элементов для того, чтобы развернуть тренд по инфляции в следующем году, достичь ее снижения и в конце концов достичь нашей пятипроцентной инфляции", - добавил Николайчук.

Замглавы НБУ отметил, что во второй половине года обменный курс был относительно стабилен. "Сохранялась устойчивость валютного рынка. И в целом, если сравнивать с серединой года, с концом июня, там обменный курс ослабился менее чем на 4%", сообщил он.

НБУ достаточно положительно оценивает результаты перехода к управляемой гибкости обменного курса, который произошел в начале октября прошлого года. "Этот режим предоставляет нам достаточно много гибкости, возможности реагировать на изменение макроэкономической ситуации, точно делает нас устойчивее", - добавил он.