Доллар дорожает в начале недели: сколько стоит валюта в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины подорожал в начале недели. Единая европейская валюта без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 ноября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 37,75 гривен, курс евро не изменился - 40,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 39,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,14 -36,14 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. Официальный курс на 13 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0779 гривен за 1 доллар (+0,0419 грн).

Курс евро составит 38,542 гривен за 1 евро (+0,0195 грн).

Прогноз курса

На наличном рынке курс доллара падает в течение последнего месяца. Как отметил комментарии РБК-Украина дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной, курс снизился от уровней 38,00-38,50 грн/доллар, но пока остановился на уровнях 37,50-37,70 грн/доллар.

"На наличном рынке замечен дефицит наличной гривны, поэтому курс немного спал, но, мне кажется, должен был упасть больше - до уровней 37,00-37,50 грн/доллар, поэтому, может, будет еще немного укрепления гривны в том сегменте", - сказал он.