Доллар дорожает в обменных пунктах: актуальные курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,25 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 41,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 40,50 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 14 сентября составляет 39,2674 гривен за евро (+0,0768 гривен).

Прогнозы курса

Отметим, финансовые аналитики в сентябре улучшили прогноз по курсу доллара на ближайшие 12 месяцев до 40 гривен за доллар. Население в августе ждало курс 39,50 грн/доллар.

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар, что несколько лучше, чем год назад. На 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.

В проект государственного бюджета на 2024 год будет среднегодовой курс на уровне 41,4 гривен. Это меньше, чем в 2023 году (42,2 гривен за доллар). Бюджетный курс не влияет на политику НБУ, который держит официальный курс на уровне 36,6 гривен за доллар.