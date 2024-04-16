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Доллар дорожает: какие курсы валют в обменных пунктах

Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 39,75 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,25 гривен, евро по 42,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,59-39,61 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум

Официальный курс на 16 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,5737 гривен за 1 доллар (+0,1747 грн). Выше курс был только 15 апреля - 39,399 грн/доллар.

Курс евро составит 42,1618 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).

Прогноз курса

По мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия в ближайшие месяцы официальный курс доллара будет держаться в диапазоне 39,0-39,5 гривен. Возможно, иногда будет падать до значения 38,5 грн/доллар.

По его словам, в перспективе можно констатировать постепенный тренд на ослабление гривны, что соответствует курсовой стратегии Национального банка.

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