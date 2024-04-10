39 – не предел. Как долго будет расти курс доллара и от чего это зависит

О ситуации на валютном рынке страны, обусловливающих ее факторах и перспективах гривны на горизонте нескольких месяцев – в экспресс-обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

После курсовых пиков конца марта-начала апреля гривна в течение последней недели понемногу укрепляется. Еще 3 апреля официальный курс гривны к доллару США достигал отметки 39,32. Неделей ранее, 27 марта, курс превысил значение 39,34 за доллар. Но уже с 8 апреля гривна держится ниже психологической отметки 39.

Источник: НБУ

Надолго ли это и от чего будет зависеть

По мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, вряд ли можно утверждать, что гривна укрепляется. Правильнее будет говорить, что гривна после достижения недавних курсовых пиков вошла в относительно узкий коридор колебаний, который приемлем для Национального банка по крайней мере на ближайшие месяцы.

Поэтому, скорее всего, в ближайшие месяцы официальный курс гривны будет держаться в диапазоне 39,0-39,5 за доллар. Возможно, иногда будет укрепляться до значения 38,5.

В перспективе можно констатировать постепенный тренд на ослабление гривны. И это соответствует курсовой стратегии Национального банка, видящего средний официальный курс гривны в течение 2024 года в пределах 39 за доллар.

"Скорее всего, дальнейшее падение курса гривны ниже отметки 39 за доллар Нацбанк будет ограничивать", – считает собеседник РБК-Украина.

Что влияет на курс

Укреплению гривны способствовало, в частности, недавнее поступление в Украину рекордных объемов международной помощи – около 9 млрд долларов. За счет этих средств, в частности, НБУ смог существенно пополнить свои золотовалютные резервы – до 43,8 млрд долларов по состоянию на 1 апреля.

Так что у Нацбанка пока достаточно ресурсов для поддержания желаемого курса гривны с помощью валютных интервенций на межбанковском рынке.

В дальнейшем, скорее всего, торговый баланс Украины будет ухудшаться, по крайней мере, с мая-июня. Причина ожидаемого ухудшения – постепенное истощение объемов экспорта агропродукции. Это будет уменьшать объемы валютных поступлений в страну и давить на курс гривны. Но это сейчас не выглядит проблемой для Национального банка.

Потенциальным фактором дополнительного давления на курс гривны может оказаться дальнейшая либерализация валютных ограничений для бизнеса со стороны НБУ. Но и с этим регулятор должен справиться – выглядит так, что НБУ не случайно накапливает валютный ресурс в своих резервах.

По состоянию на данный момент для физических лиц валютный рынок более-менее либерализирован. Для предотвращения чрезмерного спроса на валюту со стороны населения НБУ удерживает достаточно высокие ставки по гривневым инструментам. Так что всплеска спроса ждать не стоит (если, конечно, не будет серьезных провалов на фронте).

В ближайшие месяцы, скорее всего, Национальному банку придется увеличить валютные интервенции на межбанковском рынке для поддержания курса гривны на нынешнем уровне – в диапазоне 39 – 39,5 за доллар.

Напомним, на 10 апреля 2024 года Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 38,9945.