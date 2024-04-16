Долар дорожчає: які курси валют в обмінних пунктах

Станом на ранок 16 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 коп. до 39,75 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,25 гривні, євро по 42,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,59-39,61 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль і знову оновив історичний максимум

Офіційний курс на 16 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн). Вище курс був лише 15 квітня – 39,399 грн/долар.

Курс євро становитиме 42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Прогноз курсу

На думку керівника аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, найближчими місяцями офіційний курс долара триматиметься в діапазоні 39,0-39,5 гривень. Можливо, іноді падатиме до значення 38,5 грн/долар.

За його словами, у перспективі можна констатувати поступовий тренд на ослаблення гривні, що відповідає курсовій стратегії Національного банку України.