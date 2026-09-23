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Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 24 сентября и сдержит ли регулятор инфляцию

16:15 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 24 сентября и сдержит ли регулятор инфляцию Фото: НБУ сменил официальные курсы доллара и евро на 24 сентября (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы доллара и евро на четверг, 24 сентября. Американская валюта подорожала, тогда как европейская – заметно подешевела.

Что происходит с курсами валют и как повышение учетной ставки НБУ может повлиять на инфляционное давление, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 24 сентября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,85 грн, что на 7 копеек больше предыдущего банковского дня.

Официальный курс евро составляет 51,18 грн. За день европейская валюта подешевела на 15 копеек.

Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 24 сентября и сдержит ли регулятор инфляцию

Фото: официальный курс валют НБУ на 24 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Поможет ли повышение учетной ставки НБУ сдержать инфляцию

Как отметил в комментарии для РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин , текущее повышение может не повлиять на сдерживание инфляции, потому что факторы инфляции находятся вне влияния монетарных показателей. Одной из задач Национального банка остается поддержка гривневой доходности инструментов.

Нацбанк руководствуется еще одним фактором – нужно поддержать гривневую доходность инструментов. Но при предварительном повышении она не была достаточно сформирована.

Однако это необходимо для того, чтобы свободная гривна на фоне роста инфляции и цен на импортные товары не пошла в валюту и не создала дополнительного давления. Здесь это действенный механизм.

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