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Доллар дорожает второй месяц подряд после падения в течение полугода, - НБУ

Фото: доллар подорожал на 50 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2023 года вырос на 1,4% до 37,80 гривен. Доллар дорожает второй месяц подряд после падения в течение полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,0%.

Курс доллара в августе

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек. Тогда в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

В середине августа курс доллара возобновил рост и подорожал примерно на гривну до уровня 38,60 гривен. В конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен в месяц. Это вызвало падение курса и может привести к снижению его до уровня 37,50 гривен за доллар.

По состоянию на 6 августа обменные пункты продают доллар в среднем по 37,85 гривен.

 

По данным НБУ, спрос населения на валюту вырос в августе. Украинцы снова начали больше покупать долларов, чем продавать (на 150 млн долларов).

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